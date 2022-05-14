Боевики заявили о начале штурма "Азовстали" с танками и пехотой

Российские военные начали штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе, где продолжают удерживать оборону украинские неонацисты из полка "Азов"*. По крайне мере, так утверждают сами боевики.

"Азовцы"* опубликовали сегодня, 14 мая, в соцсетях фото взрыва на территории завода и заявили, что идёт штурм с применением танков и пехоты. На предприятие также сбрасываются мощные бомбы.

Информацию о начале штурма прокомментировал российский политолог Марат Баширов.

"Штурмуют "Азовсталь". Самолёты, танки, пехота. Если гражданских там больше нет, то что ждать дальше-то уже?" — задал он вопрос в своём Телеграм-канале.

Ранее замкомандира "Азова"* Святослав Паламарь заявил в эфире одного из украинских телеканалов, что бойцы в подземельях начали голодать, а дышать им приходится трупным воздухом.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.