СБУ начала задерживать детей за помощь россиянам

Служба безопасности Украины начала задерживать детей за помощь россиянам.

На Донбассе (окуппированно Киевом части) и Волынской области разоблачили четырех "несовершеннолетних информаторов".

В Луцке задержаны трое подростков, которые "постоянно крутились у одного из блок-постов". Никакой жругой информации не сообщается.

В Новолуганском несовершеннолетняя девушка продавала через мессенджер Telegram фото с мест обстрелов и о позициях Вооружённых сил Украины сообщает силовое ведомство Незалежной.