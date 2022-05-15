Провокация на "Евровидении" не оставила шансов: "Азов"* должен быть уничтожен

Выходка украинцев на "Евровидении" является смертельным приговором для националистов под "Азовсталью". Ставки подняты, и у России нет возможности проиграть.

После своего выступления украинский ансамбль Kalush Orchestra попросил мировое сообщество спасти остатки батальона "Азов"* из катакомб под сталелитейный заводом. Судя по тому, что вопиющее нарушение правил песенного конкурса организаторы проигнорировали, провокация была согласована с западными властями.

Подобное публичное обращение на многомиллионную аудиторию серьёзно поднимает мариупольские ставки. Теперь от того, будет ли "Азов"* освобождён или ликвидирован, зависит очень многое, вплоть до государственности, что России, что Украины.

Обострившееся психологическое противоборство можно превратить в колоссальную морально психологическую победу России. Но для этого необходимо выполнение обязательного условия.

Националистам в подвалах под "Азовсталью" допустимо оставить только два выбора: плен или кладбище. Любой другой вариант грозит катастрофическими последствиями РФ на геополитической арене.

* украинский националистический батальон, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.