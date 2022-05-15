ЛНР: убегая, нацбаты заминировали склад и цистерны с химикатами на заводе "Заря"

При отступлении украинские националисты заминировали склад с боеприпасами на заводе "Заря" в Рубежном, сообщили в Народной Милиции ЛНР. Согласно информации, рядом находились несколько составов с опасными химическими веществами.

Сам взрыв не повлёк бы масштабные разрушения, но если бы подорвали цистерны с химическими веществами, это могло грозить катастрофой, подчеркнули в ЛНР.

"Около 49 тонн тротила и аммонала, хранящиеся на заводском складе 406, могли не просто нанести грандиозные разрушения, но привести к глобальной техногенной катастрофе, поскольку рядом находится несколько составов с аммиаком, азотной и серной кислотами, парантротолуолом, бензолом и другими опасными веществами", — говорится в сообщении Народной Милиции.

В ведомстве подчеркнули, что сапёры сумели обойти все ловушки и обезвредить все точки подрыва.