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Автор Игорь Рябов

Кадыров сообщил об освобождении завода "Заря" от украинских националистов

Силовые структуры

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что армия России зачистила от украинских националистов завод "Заря", который расположен в городе Рубежное (Луганская область).

Кадыров сообщил об освобождении завода "Заря" от украинских националистов

"Многие говорили, что завод "Заря" — это второй "Азовсталь", и нашим бойцам так легко его не взять. Надо признать, националисты и бандеровцы совместно со специалистами и наемниками из Америки и Польши затратили много сил и средств на укрепление его обороны. Тем не менее, это им не помогло", — сообщил чеченский лидер.

По его словам, российские военные предприняли стремительное наступление и прорвали оборону предприятия. Теперь солдаты очищают территорию завода от тел "наёмников, нациков и бандеровцев".

Кадыров отметил, что для Киева военные потери — повод для получения очередной суммы денег от Запада, которые будут разворованы. Россия поняла это ещё в начале спецоперации, однако украинцы до сих пор не понимают этого, добавил глава Чечни.

Ранее бойцы чеченского подразделения "Ахмат" вместе с народной милицией ЛНР прорвали оборону Вооружённых сил Украины и взяли под контроль населенные пункты Южный и Воеводовка.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
Темы рамзан кадыров
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