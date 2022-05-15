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Автор Дмитрий Плотников

Военный эксперт США: РФ уже перебрасывает по воздуху войска в Приднестровье

Силовые структуры

В Приднестровье стоит 4-тысячная группировка, которая может усилиться ещё 8 тысячами мотивированных резервистов, отлично понимающих, что украинская победа тут ничего хорошего не сулит.

Военный эксперт США: РФ уже перебрасывает по воздуху войска в Приднестровье

Это сказал бывший представитель Молдавии в Объединённой контрольной комиссии Ион Лехау.

По его словам, Приднестровью очень нужна поддержка РФ, "чтобы продолжать тот образ жизни, к которому они привыкли за последние тридцать лет".

А военный аналитик Брайан Кларк отмечает, Россия уже тайно сюда перебрасывает армию по воздуху через украинскую территорию.

"Думаю, что россияне пытаются перебросить свои войска по воздуху через Украину, потому что это воздушное пространство сейчас не очень хорошо защищено. Борты посадят в Молдавии и Приднестровье, и я так понимаю, что РФ уже начинает это делать. Тайно она перебрасывает свои военные формирования и подразделения, чтобы усилить существующую группировку в Приднестровье", — подытожил Кларк.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы молдавия приднестровье
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