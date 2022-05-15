Военный эксперт США: РФ уже перебрасывает по воздуху войска в Приднестровье

В Приднестровье стоит 4-тысячная группировка, которая может усилиться ещё 8 тысячами мотивированных резервистов, отлично понимающих, что украинская победа тут ничего хорошего не сулит.

Это сказал бывший представитель Молдавии в Объединённой контрольной комиссии Ион Лехау.

По его словам, Приднестровью очень нужна поддержка РФ, "чтобы продолжать тот образ жизни, к которому они привыкли за последние тридцать лет".

А военный аналитик Брайан Кларк отмечает, Россия уже тайно сюда перебрасывает армию по воздуху через украинскую территорию.