Боевой офицер Алёхин назвал блефом заявления ВСУ о контрнаступлении

По мнению боевого офицера Геннадия Алёхина, украинское командование блефует, заявляя о контрнаступлении. Алёхин подчёркивает, что ситуация довольно сложная, однако это нельзя назвать масштабной контратакой.

"Это просто попытка прорвать некоторые участки, где находятся наши подразделения", — отметил специалист в интервью изданию "Украина.ру".

Боевой офицер полагает, что основная цель ВСУ заключается в отвлечении внимания от Изюмского направления, так как там российские войска продавливают подготовленную оборону противника по линии Славянск-Барвенково. Однако не стоит недооценивать силы противника, поскольку Киев стянул военный контингент из центральной и западной частей страны.