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Автор Мария Карева

Ударные вертолёты Ка-52 подключились к ликвидации боевиков ВСУ в Авдеевке

Силовые структуры

На данный момент наиболее массированные удары наносятся по позициям украинских военных в районе Новомихайловки. Именно из этого населённого пункта боевики ВСУ на протяжении многих лет обстреливали юго-западные кварталы Донецка.

Наступление в районе Новомихайловки дошло до ближнего стрелкового боя с украинскими боевиками, которые заняли позиции в районе лесополосы. После освобождение населённого пункта союзные войска смогут выйти во фланг противнику в Марьинке.

В это время боевые действия также проходят в районе Авдеевки. К освобождению города присоединилась российская авиация, а именно ударные вертолёты Ка-52. Атаки производятся волнами, в ходе которых вертолёты "переламывают" позиции противника, передаёт "Военное обозрение".

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
донецк
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