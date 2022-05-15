Ударные вертолёты Ка-52 подключились к ликвидации боевиков ВСУ в Авдеевке

На данный момент наиболее массированные удары наносятся по позициям украинских военных в районе Новомихайловки. Именно из этого населённого пункта боевики ВСУ на протяжении многих лет обстреливали юго-западные кварталы Донецка.

Наступление в районе Новомихайловки дошло до ближнего стрелкового боя с украинскими боевиками, которые заняли позиции в районе лесополосы. После освобождение населённого пункта союзные войска смогут выйти во фланг противнику в Марьинке.

В это время боевые действия также проходят в районе Авдеевки. К освобождению города присоединилась российская авиация, а именно ударные вертолёты Ка-52. Атаки производятся волнами, в ходе которых вертолёты "переламывают" позиции противника, передаёт "Военное обозрение".