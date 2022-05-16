Комбат "Востока" Ходаковский показал "крысиные ходы" "Азовстали"

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский продолжает знакомить с ходом операции по блокированию и уничтожению боевиков нацбата "Азов"* на "Азовстали" в Мариуполе.

Только "заглушили" один крысиный ход, как в ходе выдавливания противника с периферии обнаружили следующий, пишет легендарный "Скиф".

"То, что вы видите — и есть та самая периферия. Она окантовывает "Азовсталь" на многие километры, сохраняя противнику возможность выходить "на свежий воздух", — показывает видео с дрона комбат.

По его словам, их задача — локализовать группы бандеровцев в зоне основных цехов, которые успешно уничтожаются авиацией и заставить их сдаться. Пока нацисты маневрируют даже в узкой полосе вокруг металлургического комбината — у них есть шанс уходить от авиационных ударов, эффективных в отношении сконцентрированного, а не "размазанного" противника.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.