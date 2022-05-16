Минобороны Украины: "Путин не даёт согласия на эвакуацию с "Азовстали"

Украинское Министерство обороны заявляет, что президент России Владимир Путин не дает своего согласия на эвакуацию националистов с металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

"Для спасения защитников "Азовстали" задействованы все возможные международные организации, практически все лидеры мира. Путин не дает согласия", — сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

То есть, по их мнению, Владимир Путин должен выпустить из катакомбов завода несколько тысяч военных преступников, нацистов, карателей и убийц — только из-за того, что об этом написали в соцсетях международные организации и лидеры прибалтийских русофобов.

До нацистов и мирового сообщества было чётко донесено — путей из "Азовстали" два: в плен или на "тот свет".

И единственное условие Объединённых сил, по которому "Азов"* и украинские военные смогут выйти с "Азовстали" живыми, — сложить оружие и сдаться.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.