Украинское Министерство обороны заявляет, что президент России Владимир Путин не дает своего согласия на эвакуацию националистов с металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.
"Для спасения защитников "Азовстали" задействованы все возможные международные организации, практически все лидеры мира. Путин не дает согласия", — сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
То есть, по их мнению, Владимир Путин должен выпустить из катакомбов завода несколько тысяч военных преступников, нацистов, карателей и убийц — только из-за того, что об этом написали в соцсетях международные организации и лидеры прибалтийских русофобов.
До нацистов и мирового сообщества было чётко донесено — путей из "Азовстали" два: в плен или на "тот свет".
И единственное условие Объединённых сил, по которому "Азов"* и украинские военные смогут выйти с "Азовстали" живыми, — сложить оружие и сдаться.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
Россия, начав специальную военную операцию, опередила Украину, которая собиралась нанести ядерный удар по Белгороду. Такое заявление сделал экономист Михаил Хазин на канале Владимира Соловьёва.