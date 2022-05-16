WarGonzo: под Авдеевкой уничтожена рота бойцов ВСУ

Украинские боевики потеряли в Донбассе до ста человек убитыми за последние три-четыре дня только в районе Васильевки на авдеевском направлении. Об этом рассказал командир 1-й роты "Спарты" Матрос в интервью военному корреспонденту, автору проекта WarGonzo Семёну Пегову.

Командир пояснил, что позиции украинских неонацистов совместно перемалывают артиллерия и танки батальонов ДНР "Сомали" и "Сотка". И успешно с этим справляются.

"Я думаю им пора уже на рубежный край оттянуться и думать о каком-то перемирии, начинать договариваться. Чтобы как-то опять, лет восемь они свою армию готовили. Но мы им такого не дадим…", — заявил Матрос.

Он добавил, что тактика сейчас выбрана грамотная, чтобы свести к минимуму потери. С криками "ура" как в Великую Отечественную на окопы никто не бежит, но взаимодействие очень серьёзное, противника видят и накрывают через 10 секунд, рассказал командир роты.