Украинские боевики потеряли в Донбассе до ста человек убитыми за последние три-четыре дня только в районе Васильевки на авдеевском направлении. Об этом рассказал командир 1-й роты "Спарты" Матрос в интервью военному корреспонденту, автору проекта WarGonzo Семёну Пегову.
Командир пояснил, что позиции украинских неонацистов совместно перемалывают артиллерия и танки батальонов ДНР "Сомали" и "Сотка". И успешно с этим справляются.
"Я думаю им пора уже на рубежный край оттянуться и думать о каком-то перемирии, начинать договариваться. Чтобы как-то опять, лет восемь они свою армию готовили. Но мы им такого не дадим…", — заявил Матрос.
Он добавил, что тактика сейчас выбрана грамотная, чтобы свести к минимуму потери. С криками "ура" как в Великую Отечественную на окопы никто не бежит, но взаимодействие очень серьёзное, противника видят и накрывают через 10 секунд, рассказал командир роты.
Россия, начав специальную военную операцию, опередила Украину, которая собиралась нанести ядерный удар по Белгороду. Такое заявление сделал экономист Михаил Хазин на канале Владимира Соловьёва.