Военкор Котенок: ВСУ готовят две новые крепости в Донбассе

Российские военные продвигаются в направлении Авдеевки, что признаёт и украинская сторона. Её захват, наконец, позволит свободно вздохнуть Донецку. Однако говорить о том, что крышка "донбасского котла" захлопнулась, преждевременно. ВСУ готовят новые оборонительные позиции, с которых не собираются уходить. Такую оценку ситуации дал военный корреспондент Юрий Котенок.

Он заметил, что украинцы сейчас остановили вывод войск и добрасывают в Донбасс более трёх тысяч бойцов теробороны с тяжёлым вооружением и идут на Славянско-Краматорскую агломерацию. Именно здесь будет следующий цикл упорной борьбы, так как выходить они не будут, считает эксперт.

По его мнению, ВСУ, скорее всего, оставят Лисичанск и Северодонецк, но в Краматорске и Славянске они готовятся драться в окружении. Их хотят превратить в Мариуполь. И эти две крепости — следующий этап, где развернутся основные сражения. А затем последует попытка контрнаступления.