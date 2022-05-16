Вероятность ядерного удара по Украине – 80%

Политологи считают очень вероятным применение ядерного оружия в вооружённом конфликте на Украине. Причём, кто сделает такой шаг — пока неизвестно.

А вот вероятность нанесения ядерного удара по украинской территории может достигать 80%.

Это на программе телеканала НТВ сказал эксперт и политический обозреватель Ростислав Ищенко.

При этом аналитик не уточняет, кто именно сможет нанести ядерный удар.

"С вероятностью в 80% я бы поставил на то, что ядерный удар по Украине будет нанесён. Не знаю кем, но будет нанесён", — заявил аналитик.