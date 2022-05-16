Политологи считают очень вероятным применение ядерного оружия в вооружённом конфликте на Украине. Причём, кто сделает такой шаг — пока неизвестно.
А вот вероятность нанесения ядерного удара по украинской территории может достигать 80%.
Это на программе телеканала НТВ сказал эксперт и политический обозреватель Ростислав Ищенко.
При этом аналитик не уточняет, кто именно сможет нанести ядерный удар.
"С вероятностью в 80% я бы поставил на то, что ядерный удар по Украине будет нанесён. Не знаю кем, но будет нанесён", — заявил аналитик.
Россия, начав специальную военную операцию, опередила Украину, которая собиралась нанести ядерный удар по Белгороду. Такое заявление сделал экономист Михаил Хазин на канале Владимира Соловьёва.