Киев оценил вероятность ядерного удара: "У Путина могут сдать нервы"

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Кремль пытается "нагнать ужас на весь мир".

По его словам, недавно в Москве возобновили ядерный шантаж, а к таким угрозам необходимо относиться осторожно, ведь "у Путина могут сдать нервы".

Миру надо с опаской относиться к любым российским угрозам, заявил советник Зеленского и добавил, в том числе, и к претензиям по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.

Подоляк также отметил, что ранее Россия угрожала "Искандерами", а теперь в арсенале ракет есть ядерные боеголовки. А при таких обстоятельствах ЕС и Штатам нужно заранее готовить схему превентивных действий, убеждён украинский чиновник.

Также он напомнил об угрозе Дмитрия Рогозина. Якобы глава Роскосмоса пугал ядерным ударом Финляндию и Швецию.

Каждая попытка угрожать оружием массового поражения должна получать ответ и усиление санкций, не унимается Подоляк. Мир должен согласовать ответ в случае применения Москвой ядерного оружия, подсказывает Западу украинец.