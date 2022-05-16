Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Кремль пытается "нагнать ужас на весь мир".
По его словам, недавно в Москве возобновили ядерный шантаж, а к таким угрозам необходимо относиться осторожно, ведь "у Путина могут сдать нервы".
Миру надо с опаской относиться к любым российским угрозам, заявил советник Зеленского и добавил, в том числе, и к претензиям по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.
Подоляк также отметил, что ранее Россия угрожала "Искандерами", а теперь в арсенале ракет есть ядерные боеголовки. А при таких обстоятельствах ЕС и Штатам нужно заранее готовить схему превентивных действий, убеждён украинский чиновник.
Также он напомнил об угрозе Дмитрия Рогозина. Якобы глава Роскосмоса пугал ядерным ударом Финляндию и Швецию.
Каждая попытка угрожать оружием массового поражения должна получать ответ и усиление санкций, не унимается Подоляк. Мир должен согласовать ответ в случае применения Москвой ядерного оружия, подсказывает Западу украинец.
Россия, начав специальную военную операцию, опередила Украину, которая собиралась нанести ядерный удар по Белгороду. Такое заявление сделал экономист Михаил Хазин на канале Владимира Соловьёва.