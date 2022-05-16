Боевик из "Азовстали" Козацкий: продуктов и технической воды хватит на 5-7 дней

Положение боевиков "Азова"*, заблокированных на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, остаётся тяжёлым. Один из "азовцев"* Д. Козацкий сообщил о том, что количество раненных растёт, сейчас их примерно 600-700 человек. Критическим остаётся и продовольственный вопрос, в особенности вопрос воды: боевикам приходится употреблять техническую воду.

"Мы пьём один-два стакана в день. Приходится экономить. Кипятим эту воду. А в целом по продуктам и по воде — осталось ориентировочно дней на пять, на неделю, может быть", — цитирует слова Козацкого издание "Военное обозрение".

Боевик также отметил, что приказа выйти из "Азовстали" у них не было и надеяться приходится на дипломатическое решение.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.