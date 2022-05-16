Россия может уничтожить своих врагов лазерным оружием

В Россия разрабатывается оружие, существенно превосходящее существующие виды.

Это заявил доктор военных наук Константин Сивков.

По словам эксперта, уже сегодня на вооружении России есть лазерный комплекс. Однако уже проходят работы по созданию более мощных систем, которые будут в небе и космосе не просто выводить из строя объекты, но и уничтожать их.

Сивков рассказал и про работу над кинетическим оружием — созданием электромагнитных пушек. Они эффективнее сегодняшних артиллерийских систем, поскольку нынешние арткомплексы зависят от физических свойств пороха, в интервью "Украина.ру" сказал аналитик.

"Ударная волна, которая возникает при сгорании пороха, имеет ограничение чисто физическое. Быстрее распространяться не может. По этому ограничению максимальная скорость выхода обычного артиллерийского снаряда из ствола не может превышать 2,5 километров в секунду. Электромагнитная пушка может разогнать снаряд до любой скорости, без каких-либо ограничений", — говорит Сивков.

Эти электромагнитные пушки по характеристикам будут лучше американского аналога - 155-мм электромагнитной пушки, устанавливаемой на эсминцах США.