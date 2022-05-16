Киев не может сейчас военным способом провести операцию по деблокаде "Азовстали".
Это в эфире канала ICTV сказала замобороны Украины Анна Маляр.
По её словам, военные планы они всё же рассматривают и разрабатывают.
"Если бы там прямо сейчас можно было провести военную операцию и деблокаду, поверьте, что Вооруженные силы бы обязательно это сделали. Вместо того, сегодня рассматриваются и разрабатываются разные планы", — говорит замминистра военного ведомства Украины.
Но не поздно ли? Ведь утром 16 мая бандеровцы уже начали выходить с белыми флагами. А вечером ожидается выход ещё одной группы нацистов "Азова"* с территории "Азовстали" в Мариуполе.
А вот реакции Киева на это пока нет. Наверное, думают, чем перебить информационный фон. Здесь как раз стоит ожидать очередных провокаций со стороны киевской хунты.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
Россия, начав специальную военную операцию, опередила Украину, которая собиралась нанести ядерный удар по Белгороду. Такое заявление сделал экономист Михаил Хазин на канале Владимира Соловьёва.