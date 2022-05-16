Девять боевиков, вышедших с "Азовстали", представляют интересы остальных

Засевшие в катакомбах металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе боевики поняли, что ни мировое сообщество, ни правительство Украины не будет их эвакуировать. Утром 16 мая националисты начали выходить с катакомб завода с белыми флагами.

Девять украинских военных, которые вышли с территории промзоны завода "Азовсталь", оказывается, представляют интересы большей группы и просят о переговорах, сказал командир батальона "Восток" Александр Ходаковский с позывным "Скиф".

"Сейчас идет оживленный этап переговоров. Это только выходила первая группа. Как выяснилось, группа вышла, представляя интересы более значительной группы, которая продолжает находиться на "Азовстали", — рассказал комбат в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1".

Позже появилась информация, что очередная партия бандеровцев из подземелья комбината выйдет в 17:30. Все подробности наши силовики обещали предоставить позднее.