Засевшие в катакомбах металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе боевики поняли, что ни мировое сообщество, ни правительство Украины не будет их эвакуировать. Утром 16 мая националисты начали выходить с катакомб завода с белыми флагами.
Девять украинских военных, которые вышли с территории промзоны завода "Азовсталь", оказывается, представляют интересы большей группы и просят о переговорах, сказал командир батальона "Восток" Александр Ходаковский с позывным "Скиф".
"Сейчас идет оживленный этап переговоров. Это только выходила первая группа. Как выяснилось, группа вышла, представляя интересы более значительной группы, которая продолжает находиться на "Азовстали", — рассказал комбат в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1".
Позже появилась информация, что очередная партия бандеровцев из подземелья комбината выйдет в 17:30. Все подробности наши силовики обещали предоставить позднее.
Россия, начав специальную военную операцию, опередила Украину, которая собиралась нанести ядерный удар по Белгороду. Такое заявление сделал экономист Михаил Хазин на канале Владимира Соловьёва.