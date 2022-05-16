Литовкин: Зеленский "гробит своих солдат" постоянными штурмами Змеиного

Постоянными штурмами острова Змеиного президент Украины Владимир Зеленский "гробит своих солдат", не понимая, что-то, что он делает — бесполезно. Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Литовкин, добавив, что бессмысленные действия Зеленского в данном случае можно объяснить его "интеллектуальным вакуумом".

Также эксперт в интервью NEWS. ru высказался по поводу сдачи в плен десяти украинских националистов, которые сегодня вышли с белым флагом из "Азовстали". Военный уверен, что этим десяти солдатам ВСУ просто повезло, потому что за решение сдаться по приказу киевских властей им полагается "расстрел на месте".

"Им повезло. Они смогли смыться от своих соратников и безопасно сдаться, так как Зеленский дал приказ расстреливать на месте. Я не знаю, насколько на "Азовстали" серьёзная инфраструктура, но, судя по сообщениям в украинских соцсетях, положение у них критическое, пошли мольбы к ООН, Турции, папе римскому, но Зеленский подписал указ: спасти не можем, сидите и сдохните там все. Сколько они там просидят — нас не должно беспокоить", — резюмировал Литовкин.

Ранее 16 мая о сдаче в плен десяти бойцов ВСУ, находившихся на "Азовстали", сообщил командир ДНР Александр Ходаковский.