Ходарёнок: "фейерверк" над "Азовсталью" стал результатом применения РСЗО "Град"

Недавно в Сети появился видеоролик обстрела металлургического завода "Азовсталь". На кадрах видны светящиеся следы падения выпущенных снарядов. После этого Киев сразу же обвинил российскую сторону в применении белого фосфора, использование которого запрещено международными соглашениями.

Военный эксперт Михаил Ходарёнок прокомментировал "фейерверк" над"Азовсталью" и отметил, что были использованы совершенно другие зажигательные вещества. По мнению специалиста, речь идёт о магнии. Ходарёнок считает, что обстрел производился снарядами МЗ-21 (9М22С) калибра 122-мм реактивной системы "Град".

"Фосфора там нет в принципе — зажигательный элемент представляет собой оболочку шестигранного сечения из магниевого сплава МЛ-5, в глухое гнездо которой запрессован пиротехнический состав", — объяснил таинственное свечение Ходарёнок в своём Телеграм-канале.

Он напомнил, что российская армия не применяет фосфор. Аналитик подчеркнул, что именно украинские боевики с 2014 года обстреливали города Донбасса, используя зажигательные снаряды с фосфором.