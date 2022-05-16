Союзные войска в ходе военной спецоперации на Украине недавно взяли под контроль город Попасная, вытеснив подразделения противника. Однако, мнению военного историка Евгения Норина, украинские силы отошли на следующий рубеж обороны, поэтому не стоит преждевременно радоваться взятию города.
"Всё будет хорошо, если удастся отрубить противнику снабжение ударами с севера, но пока дело идет медленно и туго. Это именно прогрызание стационарного фронта", — заявил эксперт в интервью изданию "Украина.ру".
При этом Норин подчеркнул, что взятие Попасной является важным успехом спецоперации. Однако на данный момент полного обрушения фронта еще не произошло.
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