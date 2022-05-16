Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".
Утром сдались 9 человек, которые также были переговорный группой. Они сказали, что заблокированные боевики готовы к тому, чтобы вывести раненых.
Первая партия в 51 человек покинула промышленные зоны завода в Мариуполе и уже доставляется в медицинское учреждение Новоазовска (ДНР).
Корреспондент RT Игорь Жданов рассказывает, что его источники сообщают, что силы ВС РФ и ДНР ранее перекрыли важный коммуникационный узел в ангаре на территории "Азовстали". В этом ангаре были тайные выходы из бункеров, которые сейчас под нашим контролем.
Ситуация для нацистов стала ещё тяжелее, и это стало одной из причин для сдачи в плен.
"Раненые сдаются в плен прямо в данный момент. Среди них уже есть очень интересные личности, про которых я пока к сожалению не могу рассказать. Скоро", — обещает Жданов.
По его словам, в плен всего могут сдаться до 500 человек. Больница Новоазовска уже подготовлена для сдающихся.
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