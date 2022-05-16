Жданов: "Среди сдавшихся с "Азовстали" есть очень интересные личности"

Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".

Утром сдались 9 человек, которые также были переговорный группой. Они сказали, что заблокированные боевики готовы к тому, чтобы вывести раненых.

Первая партия в 51 человек покинула промышленные зоны завода в Мариуполе и уже доставляется в медицинское учреждение Новоазовска (ДНР).

Корреспондент RT Игорь Жданов рассказывает, что его источники сообщают, что силы ВС РФ и ДНР ранее перекрыли важный коммуникационный узел в ангаре на территории "Азовстали". В этом ангаре были тайные выходы из бункеров, которые сейчас под нашим контролем.

Ситуация для нацистов стала ещё тяжелее, и это стало одной из причин для сдачи в плен.

"Раненые сдаются в плен прямо в данный момент. Среди них уже есть очень интересные личности, про которых я пока к сожалению не могу рассказать. Скоро", — обещает Жданов.

По его словам, в плен всего могут сдаться до 500 человек. Больница Новоазовска уже подготовлена для сдающихся.