Украинские СМИ придумали "несколько сбитых российских ракет" ради красивых цифр

Ввиду нехватки "победной" статистики украинские журналисты придумали "несколько сбитых" ими российских ракет, не уточнив, однако, их точное количество. Об этом заявил военный обозреватель Павел Шишкин, редактор издания "Военное дело".

16 мая украинская пресса распространила информацию о том, что украинские ПВО сбили 97 российских ракет "Калибр" с начала спецоперации. Аргументом для этого заявления стали данные, предоставленные командованием ВВСУ, согласно которым украинским военным удалось сбить две ракеты РФ, которые были направлены на объекты в Львовской области. При этом заявление не отличается точностью,- согласно заявлению ВВСУ, просто было сбито "несколько ракет".

При этом украинские журналисты почему-то решили, что ракеты "Калибр" были запущены из акватории Чёрного моря, и при этом часть их них "могла банально пойти ко дну" вместо того, чтобы поразить указанную цель.

"Очевидно, что из-за отсутствия "красивых и победных цифр" журналисты просто привязались к двум якобы сбитым ракетам. Этого числа им показалось явно мало, и они решили выдумать еще "несколько" ракет, которые, предположительно, могли утонуть в результате технической неполадки или неудачного старта. Таким образом, украинский обыватель, по мнению авторов пропагандистского текста, должен уяснить, что русские "Калибры" плохи и часто тонут в море, а те немногие ракеты, которые долетают до Украины, гарантированно сбиваются украинскими ПВО", — иронично отметил Шишкин.

При этом, как заметил эксперт, украинские журналисты не стали писать о том, почему именно "Калибры" не могут долететь до цели при запуске с подлодки, потому что просто, как он выразился, этого "не придумали". И, понимая, что настоящие специалисты быстро укажут им на нестыковки в сочинительстве, отключили возможность комментировать написанное, заключил Шишкин.