Минобороны: подлодка Черноморского флота ударила "Калибрами" по целям на Украине

Вооружённые силы РФ, выполняя задачи в ходе специальной военной операции по демилитаризации Украины, нанесли удар двумя крылатыми ракетами "Калибр" по военной инфраструктуре ВСУ.

Как сообщили в Минобороны России, экипаж подводной лодки Черноморского флота выполнил залповый ракетный пуск из акватории Чёрного моря.

Целью российских военных стали наземные объекты, расположенные на территории Украины.

На видеозаписи, распространённой пресс-службой ведомства, показаны кадры с отдаления, демонстрирующие взлёт второй ракеты "Калибр" в небо. Оставленный след свидетельствует о запуске первой ракеты.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на Украину с оружием и амуницией для ВСУ, будет рассматриваться российскими военными в качестве законной цели. Он также подчеркнул: НАТО продолжает оказывать военную помощь Киеву.