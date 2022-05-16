Первые кадры сдачи в плен раненых боевиков нацбата "Азов"

Сегодня, 16 мая националисты полка "Азов"* и военнослужащие ВСУ с белыми флагами начали выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".
Появились первые кадры сдачи в плен раненых боевиков нацбата и военнослужащих, скрывавшихся в катакомбах "Азовстали".
Также командир нацистов Денис Прокопенко опубликовал видеообращение, в котором де-факто признал сдачу "азовцев" в плен.
"В целях сохранения жизней весь мариупольский гарнизон выполняет утверждённое решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа", — говорится в заявлении "Азова".
Также в обращении сказано, что свою задачу они выполнили — силы противника были скованы 82 дня.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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