Первые кадры сдачи в плен раненых боевиков нацбата "Азов"

Сегодня, 16 мая националисты полка "Азов"* и военнослужащие ВСУ с белыми флагами начали выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".

Появились первые кадры сдачи в плен раненых боевиков нацбата и военнослужащих, скрывавшихся в катакомбах "Азовстали".

Также командир нацистов Денис Прокопенко опубликовал видеообращение, в котором де-факто признал сдачу "азовцев" в плен.

"В целях сохранения жизней весь мариупольский гарнизон выполняет утверждённое решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа", — говорится в заявлении "Азова".

Также в обращении сказано, что свою задачу они выполнили — силы противника были скованы 82 дня.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.