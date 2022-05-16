Арестович обещает специальное заявление Зеленского о событиях на "Азовстали"

Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович каждый день делает какие-то заявления и прогнозы.

В очередном своём сообщении он обещает вечером специальное заявление президента Владимира Зеленского о сегодняшних событиях на металлургическом комбинате "Азовсталь".

Также Арестович анонсирует от Зеленского дальнейший ход событий после сдачи множества раненых членов нацбата "Азова"* и ВСУшников в плен.

Напомним, более полусотни нацистов "Азова"* вышли сегодня из "Азовстали". 20 тяжелораненых в весьма тяжёлом состоянии.

31 более-менее здоровых сейчас допрашивают. Все эти боевики сдались под гарантии сохранения жизни.

А тем временем, СМИ уже показали кадры с первыми ранеными бойцами полка "Азов"*, которых вывезли с завода.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.