Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович каждый день делает какие-то заявления и прогнозы.
В очередном своём сообщении он обещает вечером специальное заявление президента Владимира Зеленского о сегодняшних событиях на металлургическом комбинате "Азовсталь".
Также Арестович анонсирует от Зеленского дальнейший ход событий после сдачи множества раненых членов нацбата "Азова"* и ВСУшников в плен.
Напомним, более полусотни нацистов "Азова"* вышли сегодня из "Азовстали". 20 тяжелораненых в весьма тяжёлом состоянии.
31 более-менее здоровых сейчас допрашивают. Все эти боевики сдались под гарантии сохранения жизни.
А тем временем, СМИ уже показали кадры с первыми ранеными бойцами полка "Азов"*, которых вывезли с завода.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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Россия, начав специальную военную операцию, опередила Украину, которая собиралась нанести ядерный удар по Белгороду. Такое заявление сделал экономист Михаил Хазин на канале Владимира Соловьёва.