Пока плотного кольца в районе Авдеевки ещё нет, однако уже вырисовывается оперативное окружение. О том, почему около этого населенного пункта возникли такие сложности с ведением боя, объяснил военный обозреватель и боевой офицер Геннадий Алёхин.
Эксперт напомнил в интервью Украине.ру, что ВСУ не сидели просто так все восемь лет, которые Авдеевка находится на линии соприкосновения. Противник подготовил там очень мощные сооружения из бетона, способные выдерживать длительную оборону, и такие же опорные пункты.
Прилётов в сторону Донецка станет меньше, когда боевиков отодвинут от Авдеевки и Горловки, добавил собеседник издания.
Обозреватель назвал максимально правильной тактику российских военных, которые пожимают противника, однако делают это не торопясь. Идти в лоб на оборонительный пункт, который можно поразить снарядами, ракетами и минами, глупо. Ведь задачу сохранить жизни наших военных никто не отменял, заключил Алёхин.
Ранее военкор Семён Пегов сообщил об уничтожении роты боевиков под Авдеевкой.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".