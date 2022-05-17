Боевой офицер: ВС России выбрали максимально правильную тактику под Авдеевкой

Пока плотного кольца в районе Авдеевки ещё нет, однако уже вырисовывается оперативное окружение. О том, почему около этого населенного пункта возникли такие сложности с ведением боя, объяснил военный обозреватель и боевой офицер Геннадий Алёхин.

Эксперт напомнил в интервью Украине.ру, что ВСУ не сидели просто так все восемь лет, которые Авдеевка находится на линии соприкосновения. Противник подготовил там очень мощные сооружения из бетона, способные выдерживать длительную оборону, и такие же опорные пункты.

Прилётов в сторону Донецка станет меньше, когда боевиков отодвинут от Авдеевки и Горловки, добавил собеседник издания.

Обозреватель назвал максимально правильной тактику российских военных, которые пожимают противника, однако делают это не торопясь. Идти в лоб на оборонительный пункт, который можно поразить снарядами, ракетами и минами, глупо. Ведь задачу сохранить жизни наших военных никто не отменял, заключил Алёхин.

Ранее военкор Семён Пегов сообщил об уничтожении роты боевиков под Авдеевкой.