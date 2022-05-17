Поведение российских военных в отношении мирного населения Донбасса кардинально отличается от действий украинских боевиков. Когда российские войска заходят в населённые пункты, первым делом мирным жителям предоставляют питьевую воду и продукты.
По словам политического эксперта Владимира Корнилова, именно в этом заключается разница между сторонами. Жители Донбасса были вынуждены ловить рыбу, чтобы не погибнуть от постоянного недоедания, поскольку боевики ВСУ морили их голодом.
"Массу историй могу рассказать, как в тех сёлах, городках Донбасса, где еще стояли Вооруженные силы Украины, но уже подходили наши войска, вообще ничего не было. Кто уехал своим ходом, тот уехал. Мне рассказывали люди, как сидят в одном из посёлочков, и сидят вояки ВСУ, которые не дают продуктов", — сообщил он в беседе с ИА SM-News.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".