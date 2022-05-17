Корнилов: боевики ВСУ морили голодом пожилых жителей посёлка в Донбассе

Поведение российских военных в отношении мирного населения Донбасса кардинально отличается от действий украинских боевиков. Когда российские войска заходят в населённые пункты, первым делом мирным жителям предоставляют питьевую воду и продукты.

По словам политического эксперта Владимира Корнилова, именно в этом заключается разница между сторонами. Жители Донбасса были вынуждены ловить рыбу, чтобы не погибнуть от постоянного недоедания, поскольку боевики ВСУ морили их голодом.