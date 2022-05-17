На протяжении всей минувшей ночи с территории металлургического комбината "Азовсталь" выходили сдавшиеся в плен украинские боевики. Раненых силовиков направили в больницу Новоазовска. В общей сложности с территории завода выехали 10 автобусов. Суммарное число боевиков, которые приняли решение сдаться, составляет около 300 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сложившуюся ситуацию в очередном видеообращении и заявил, что главным для Киева является спасение жизней своих военных. Он решил не называть вещи своими именами и предпочёл обозначить массовую сдачу плен "эвакуацией".
"Украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, эти слова поймет каждый адекватный человек", — подчеркнул Зеленский.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".