Зеленский назвал "эвакуацией" сдачу в плен 300 боевиков на заводе "Азовсталь"

На протяжении всей минувшей ночи с территории металлургического комбината "Азовсталь" выходили сдавшиеся в плен украинские боевики. Раненых силовиков направили в больницу Новоазовска. В общей сложности с территории завода выехали 10 автобусов. Суммарное число боевиков, которые приняли решение сдаться, составляет около 300 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сложившуюся ситуацию в очередном видеообращении и заявил, что главным для Киева является спасение жизней своих военных. Он решил не называть вещи своими именами и предпочёл обозначить массовую сдачу плен "эвакуацией".