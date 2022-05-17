Прокаев: ВСУ в Северодонецке и Лисичанске уже испытывают трудности со снабжением

Военный эксперт Андрей Прокаев рассказал, в каком состоянии находится группировка Вооружённых сил Украины (ВСУ), засевшая в Северодонецке и Лисичанске.

По его словам, на этих направлениях украинские военные уже испытывают проблемы со снабжением и подкреплением. Специалист подчеркнул: РФ начала окружать группировку ВСУ, однако заявлять о полном завершении этого процесса ещё рано.

"Говорить о том, что они вот-вот сдадутся, нельзя. Идёт планомерная работа по окружению и уничтожению этой группировки", — сказал Прокаев в интервью изданию "Украина.ру".

Он добавил, что Лисичанск расположен на возвышенности. Как пояснил эксперт, штурмовать этот населённый пункт "в лоб" достаточно тяжело. Специалист отметил, что для окружения города российским военным необходимо одновременно выйти со стороны Попасной и Белогоровки.

Ранее Прокаев сообщал, что проблемы с проведением мобилизации заставят Киев пойти на переговоры с Москвой.