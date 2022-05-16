Эксперт Кнутов: битва за Северодонецк имеет значение Курской битвы

Российская и союзные армии ДНР и ЛНР закрывают котёл в районе городов Северодонецка и Лисичанска, победа будет иметь решающее значение для разгрома ВСУ в СВО.

Сражение за Северодонецк и Лисичанск в центре СВО

ВС России и союзные армии ДНР и ЛНР сосредоточатся на битве за Северодонецк, прогнозирует американский Институт изучения войны. Аналитики отмечают, что, вероятно, Россия ставит за цель захватить Северодонецк, то приведет "к более мелкому окружению украинских войск, чем первоначально предполагалось".

По их мнению, россияне хотят перерезать автомагистраль, соединяющую Северодонецк и Лисичанск с остальной территорией Украины.

Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник считает, что ситуация намного серьёзнее: Северодонецк и Лисичанск, которые ещё находятся под контролем украинских националистов, скоро будут окружены.

"Они не сегодня, так завтра окажутся в прочном котле, и выбираться из "треугольника" будет уже поздно", — написал Мирошник в Telegram.

Сами командиры стремятся улизнуть вместе с колоннами уходящими в сторону Славянска и Краматорска, но приказа на отступление нет, отметил он.

Украинская сторона в лице "главы Луганской области" Сергея Гайдая подтверждает, что идут бои уже в городской черте Северодонецка — в поселках Щедрищево и Вороново.

По словам Гайдая, противник не отказался от идеи "отрезать Луганщину" от остальной контролируемой ВСУ территории, захватив дорогу Лисичанск-Бахмут. Он сообщил, что сейчас под контролем Украины осталось 10% территории бывшей Луганской области.

Украинский Telegram-канал "Резидент" сообщает со ссылкой на свой источник в офисе президента, что Генштаб ВСУ перебрасывает с Южного фронта на Донбасс тяжёлое вооружение и артиллерию, чтобы удержать Северодонецк. Офис Президента дал указание командующему ВСУ Валерию Залужному удержать город любой ценной, "чтобы символ битвы за Донбасс не оказался в окружение российских войск".

Другой украинский Telegram-канал "Зе Рада" волнует, что в Северодонецке нет "Азовстали", поэтому город после окружения нельзя удерживать несколько месяцев.

"Для Зеленского важны символы, но если мы потерям ещё десять тысяч солдат, самых мотивированных, то кто будет дальше защищать страну?", — вопрошает "Зе Рада".

Битва за Северодонецк имеет значение Курского сражения

Как сказал Pravda. Ru военный эксперт и историк Юрий Кнутов, у Украины три варианта действий с практически окружённой группировкой в районе Северодонецка и Лисичанска.

Построить для вывода войска в колонну, которая будет уничтожена в первую очередь — авиацией, во вторую очередь — артиллерией. Вывести небольшими подразделениями, "но много не спасешь". Оставить на месте.

Эксперт считает, что третий вариант для киевского режима наиболее приемлем, так как будут делать из этой группировки героев, как из азовцев* в "Азовстали".

"С военной точки зрения это неправильно. С точки зрения политической — для PR, это правильно", — сказал Юрий Кнутов.

По словам эксперта, битва за Северодонецк и Лисичанск по значению похожа на Курскую битву Великой Отечественной войны, потому что в этом укрепрайоне находятся после "Азова"* самые мотивированные и хорошо подготовленные натовскими инструкторами контрактники. По оценка эксперта, это примерно 50 тысяч солдат.

Назревают ещё два котла

Юрий Кнутов добавил, что кроме котла в районе Северодонецка и Лисичанска, есть ещё два:

Марьинка с Авдеевкой, который союзные армии закроют вдали от этих населённых пунктов и "пусть они там варятся, пока у них не закончатся боеприпасы, продукты и все остальное".

Славянск и Краматорск — "к которым мы только подбираемся, и вопрос есть ли у нас силы, способные перемолоть этот котёл".

"Северодонецк, Лисичанск мы уже начинаем потихонечку зажимать, а там дальше река Северский Донец, через которую они пытаются навести переправы, но мы их уничтожаем. Вопрос только в тех силах, которые у нас имеются, для того чтобы их не выпустить из этого котла, а там перемолоть всех. И если это удастся сделать, то, конечно, донецкая группировка сразу начнет разваливаться", — сказал Юрий Кнутов.

По его оценкам, для ликвидации по двум группировкам: Марьинка- Авдеевка и Северодонецк -Лисичанск союзным армиям нужно по времени до месяца.

* Запрещённые в РФ террористические организации

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