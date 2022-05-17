CNN: Украина завершила "боевую операцию" в Мариуполе по эвакуации с "Азовстали"

Украинский нацбатальон "Азов"* выполнил поставленную "боевую задачу" в осажденном городе Мариуполь, сообщает американский канал CNN ссылаясь на заявление Киева.

"Сотни людей были эвакуированы в понедельник со сталелитейного завода, последнего оплота в городе", — заявляют журналисты из США.

Западного зрителя забыли поставить в известность, что Мариуполь уже месяц находится под контролем российской армии. Город вовсю возвращается к мирной жизни: в домах появляется электричество, вновь открываются школы.

"Теперь понятно, от кого украинские СМИ и паблики ждали вчера методичку на тему "Азовстали", — прокомментировал материал CNN Сергей Колясников.

Киевский режим продолжает заверять украинцев: националистам окажут медицинскую помощь в ДНР, после чего сразу вернут на Украину. Но нет никаких сомнений, что все боевики пройдут тщательную фильтрацию, а виновных в преступлениях перед мирными жителями ждут большие тюремные сроки в России.

* украинский националистический батальон, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.