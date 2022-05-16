Официальное заявление Украины по поводу "Азовстали: "Спецоперация Киева"

В понедельник, 16 мая с металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе начали сдаваться в плен боевики националистического полка "Азов"* и военные ВСУ.

Тяжелораненых пленных отправили в донецкий Новоазовск, а остальных в Еленовку.

Теперь раненых ждёт лечение, а потом тех, кто запятнал себя преступлениями в Мариуполе, справедливый суд.

Разумеется, украинская сторона не могла оставить это без комментария. Как и ожидалось, официальное заявление было, мягко говоря, не очень правдивым.

"ГУР МОУ, ВСУ, ГПСУ и НГУ совместно с остальными ведомствами осуществила спецоперацию по эвакуации 53 человек в Новоазовск для оказания медподпомощи. 211 человек через гумкоридор доставлены в Еленовку для их обмена", — таково официальное заявление Украины по поводу "Азовстали".

То, что они называют "спецоперацией по эвакуации" — это сдача в плен и вывоз с "Азовстали" на подконтрольные ДНР территории.

Якобы пленных будут менять. Но это лишь заявление украинской стороны, с российской стороны таких заявлений не поступало.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.