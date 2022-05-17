Геращенко признал совершение терактов в РФ и пообещал репрессии из-за 9 мая

В России уже давно действуют террористы из Украины. Они взрывают газопроводы, ломают ж/д пути и разрушают мосты.

Это в интервью Дмитрию Гордону* рассказал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

На вопрос: "появится ли на Украине подразделение для диверсий, "отлова" россиян и совершения актов возмездия?", Геращенко ответил, что такое подразделение уже есть.

"Мы видим, как участились взрывы газа, как участились поломки железных дорог, как сами собой рушатся мосты в Белгородской, Курской областях, по которым идёт подвоз танков, топлива, снабжения для российской группировки войск… Людей, которые хотят уничтожать русских бандитов и врагов — очень много", — говорит советник министра МВД.

Геращенко отметил, что Украина ведёт не только войну против России на её территории, а также и внутри страны они будут проводить репрессии против всех неугодных.

Также, кто участвовал в мероприятиях на 9 мая, все "офизичены, все будут вноситься в базы данных и госорганов, как предатели".

"Фактически 9 мая это были демонстрации тех, кто против Украины", — подытожил Геращенко.

* Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.