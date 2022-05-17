Саблин: сдающиеся — это те садисты, о которых с ужасом рассказывает Мариуполь

Вчера, 16 мая, с металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе с белыми флагами начали выходить боевики "Азова"* и военнослужащие ВСУ.

Депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя Всероссийской организации "Боевое братство" Дмитрий Саблин рассказал, кто именно сдается в плен.

"Просто напомню: сдающиеся сейчас в плен "азовцы"* — это именно те садисты, о которых с ужасом и ненавистью рассказывают жители Мариуполя", — говорит офицер.

Саблин напомнил всем, как боевики выбрасывали людей из своих квартир, чтобы оборудовать там огневые точки. Как с бессмысленной жестокостью националисты не выпускали из подвалов набрать воды умиравших от жажды граждан Мариуполя.

В один голос жители города рассказывают о том, что ни куском хлеба, ни глотком воды им не помогали — пока не пришли ВС РФ и силы ДНР.

"Как снайперы стреляли в головы детям, выскочившим на улицу — о десятках таких случаев мне рассказал хирург больницы Скорой помощи, где в морге лежали эти малыши. Как ради забавы танки стреляли по людям, по домам. Как за неосторожное слово подросткам заливали рот монтажной пеной. Как бесследно исчезли девушки и женщины. Сотни, тысячи таких историй", — говорит депутат.

Он уверен, что живые и мертвые граждане Мариуполя станут свидетелями обвинения на суде "над этими нелюдями".

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.