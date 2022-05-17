Ищенко: численность ВСУ на Днепре в 2-3 раза превосходит группировку ВС РФ

Политолог Ростислав Ищенко сравнил численное соотношение ВС РФ и ВСУ, участвующих в боях в ходе специальной военной операции на Украине. Он отметил, что в начале боевых действий украинскую сторону представили 260 тыс. военных. А если взять в расчёт погранвойска, нацгвардию и спецподразделения СБУ, то это число равно 400 тыс. В ходе мобилизации были призваны ещё 100 тыс. военных, а 200 тыс. человек получили оружие и записались в ряды теробороны.

По его мнению, задачей украинской армии был медленный отход к Днепру с нанесением как можно больших потерь российским войскам. Поэтому к Днепру необходимо было подтянуть соединения с Западной Украины.