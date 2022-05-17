Политолог Ростислав Ищенко сравнил численное соотношение ВС РФ и ВСУ, участвующих в боях в ходе специальной военной операции на Украине. Он отметил, что в начале боевых действий украинскую сторону представили 260 тыс. военных. А если взять в расчёт погранвойска, нацгвардию и спецподразделения СБУ, то это число равно 400 тыс. В ходе мобилизации были призваны ещё 100 тыс. военных, а 200 тыс. человек получили оружие и записались в ряды теробороны.
По его мнению, задачей украинской армии был медленный отход к Днепру с нанесением как можно больших потерь российским войскам. Поэтому к Днепру необходимо было подтянуть соединения с Западной Украины.
"Даже с учётом неизбежных потерь и необходимости сохранять часть войск на белорусской, польской и молдавской (приднестровской) границах, киевский режим теоретически мог сосредоточить на Днепре 500-600 тысяч человек, что вдвое-втрое превосходит даже ныне действующую группировку российских войск", — написал политолог в статье для "Украина.ру".
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".