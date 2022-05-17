Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Финляндия и Швеция не отказываются от членства в военно-политическом блоке НАТО из-за давления Штатов.
"То, что сейчас делают под нажимом Вашингтона Финляндия и Швеция, а на самом деле не их народы, а их политические силы, развязывает России руки, — подчеркнула дипломат, передаёт "Соловьёв LIVE".
Как напомнила Захарова, Хельсинки и Стокгольм десятилетия высказывались против вступления в альянсы. Однако американские власти вынудили политиков изменить стратегический курс, заключила представитель российского внешнеполитического ведомства.
Ранее в Швейцарии допустили сотрудничество с НАТО. Об этом рассказали в Минобороны страны.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".