Захарова: вступление Финляндии и Швеции в НАТО развязывает России руки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Финляндия и Швеция не отказываются от членства в военно-политическом блоке НАТО из-за давления Штатов.

"То, что сейчас делают под нажимом Вашингтона Финляндия и Швеция, а на самом деле не их народы, а их политические силы, развязывает России руки, — подчеркнула дипломат, передаёт "Соловьёв LIVE".

Как напомнила Захарова, Хельсинки и Стокгольм десятилетия высказывались против вступления в альянсы. Однако американские власти вынудили политиков изменить стратегический курс, заключила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее в Швейцарии допустили сотрудничество с НАТО. Об этом рассказали в Минобороны страны.