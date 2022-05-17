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Автор Евгения Васильева

Захарова: вступление Финляндии и Швеции в НАТО развязывает России руки

Силовые структуры

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Финляндия и Швеция не отказываются от членства в военно-политическом блоке НАТО из-за давления Штатов.

"То, что сейчас делают под нажимом Вашингтона Финляндия и Швеция, а на самом деле не их народы, а их политические силы, развязывает России руки, — подчеркнула дипломат, передаёт "Соловьёв LIVE".

Как напомнила Захарова, Хельсинки и Стокгольм десятилетия высказывались против вступления в альянсы. Однако американские власти вынудили политиков изменить стратегический курс, заключила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее в Швейцарии допустили сотрудничество с НАТО. Об этом рассказали в Минобороны страны.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
сша нато россия швеция финляндия мария захарова
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