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Автор Дмитрий Плотников

МВД ЛНР: 15 тыс наёмников и боевиков ВСУ находится в "котле" под Северодонецком

Силовые структуры

МВД Луганской народной республики сообщает, что группировка из 15-16 тысяч украинских солдат и наёмников находится в "котле" под Северодонецком и Лисичанском.

МВД ЛНР: 15 тыс наёмников и боевиков ВСУ находится в "котле" под Северодонецком

Накануне было сказано, что в Северодонецке на территории кожвендиспансера по ул. Ломоносова боевики оборудовали огневые позиции, разместили артиллерию, РСЗО и склад боеприпасов. Персонал и всех больных под угрозой расправы вынудили покинуть медучреждение.

А тем временем, войска России и ДНР продолжают освобождать от оккупантов населённые пункты Республики. Уже освобождён очередной населённый пункт Дробышево в Донецкой области, сообщил официальный представитель военного ведомства республики Эдуард Басурин.

Штаб теробороны ДНР также сообщает, что с "Азовстали" в Мариуполе сдались в плен 256 украинских боевиков.

По информации, всего с территории металлургического комбината в Мариуполе, сложив оружие, вышли 256 украинских националиста. Среди них 51 раненый — всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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