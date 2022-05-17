МВД Луганской народной республики сообщает, что группировка из 15-16 тысяч украинских солдат и наёмников находится в "котле" под Северодонецком и Лисичанском.
Накануне было сказано, что в Северодонецке на территории кожвендиспансера по ул. Ломоносова боевики оборудовали огневые позиции, разместили артиллерию, РСЗО и склад боеприпасов. Персонал и всех больных под угрозой расправы вынудили покинуть медучреждение.
А тем временем, войска России и ДНР продолжают освобождать от оккупантов населённые пункты Республики. Уже освобождён очередной населённый пункт Дробышево в Донецкой области, сообщил официальный представитель военного ведомства республики Эдуард Басурин.
Штаб теробороны ДНР также сообщает, что с "Азовстали" в Мариуполе сдались в плен 256 украинских боевиков.
По информации, всего с территории металлургического комбината в Мариуполе, сложив оружие, вышли 256 украинских националиста. Среди них 51 раненый — всем им оказывается необходимая медицинская помощь.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".