Как бы внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович не пытался "сменить повестку" заявлениями про захват Крыма — нацбатальон "Азов"* сдаётся в плен.
Об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.
"Что касается Крыма — украинские угрозы мы слышим с четырнадцатого года. Завоюют? Пусть попробуют. У нас есть немецкое кладбище, французское, английское, итальянское… найдём место и для Арестовичей и Зеленских. Без вида на море, нечего баловать", — подчёркивает Крючков.
Напомним, ранее советник Алексей Арестович заявил, что Украина захватит полуостров с помощью американского ленд-лиза тяжелых вооружений.
Военные и власти ответили ему почти нецензурно и рассказали, что именно будет передано Украине, как с этим будут бороться — и что случится после первой же серьёзной атаки на Крым.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".