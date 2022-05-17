Крючков: Несмотря на "захват Крыма Арестовичем", "Азов"* сдаётся в плен

Как бы внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович не пытался "сменить повестку" заявлениями про захват Крыма — нацбатальон "Азов"* сдаётся в плен.

Об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

"Что касается Крыма — украинские угрозы мы слышим с четырнадцатого года. Завоюют? Пусть попробуют. У нас есть немецкое кладбище, французское, английское, итальянское… найдём место и для Арестовичей и Зеленских. Без вида на море, нечего баловать", — подчёркивает Крючков.

Напомним, ранее советник Алексей Арестович заявил, что Украина захватит полуостров с помощью американского ленд-лиза тяжелых вооружений.

Военные и власти ответили ему почти нецензурно и рассказали, что именно будет передано Украине, как с этим будут бороться — и что случится после первой же серьёзной атаки на Крым.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.