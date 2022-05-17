Леонков объяснил, что ждёт пленных боевиков "Азова"*: менять их не будут

С каждым из сдавшихся в плен нацистов полка "Азов"* будут разбираться следственные органы России. Им предстоит определить степень вины каждого из них. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Аналитик считает, что судьба боевиков будет решена после того, как с ними разберутся следователи. Но обменивать на пленных российских военнослужащих их не будут.

Леонков в интервью Украине.ру призвал не верить украинской пропаганде, которая называет сдачу в плен "эвакуацией" и заявляет, что они все якобы будут обменены.

"Нет, господа. Они обменены не будут", — подчеркнул собеседник издания.

Он добавил, что для обмена есть резервисты, которых бросили на фронт прямо с улиц как пушечное мясо.

По словам аналитика, сейчас обмен пленными с украинской стороной не работает, так как она прекратила диалог по вопросам, касающимся будущего этой страны.

Ранее колонна автозаков, предположительно с пленными "азовцами"*, была замечена на улицах Таганрога в Ростовской области.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.