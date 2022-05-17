С каждым из сдавшихся в плен нацистов полка "Азов"* будут разбираться следственные органы России. Им предстоит определить степень вины каждого из них. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
Аналитик считает, что судьба боевиков будет решена после того, как с ними разберутся следователи. Но обменивать на пленных российских военнослужащих их не будут.
Леонков в интервью Украине.ру призвал не верить украинской пропаганде, которая называет сдачу в плен "эвакуацией" и заявляет, что они все якобы будут обменены.
"Нет, господа. Они обменены не будут", — подчеркнул собеседник издания.
Он добавил, что для обмена есть резервисты, которых бросили на фронт прямо с улиц как пушечное мясо.
По словам аналитика, сейчас обмен пленными с украинской стороной не работает, так как она прекратила диалог по вопросам, касающимся будущего этой страны.
Ранее колонна автозаков, предположительно с пленными "азовцами"*, была замечена на улицах Таганрога в Ростовской области.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".