Пленные боевики "Азова"* уже переправлены на территорию России

Во вторник, 17 мая, в соцсетях появились видеокадры, на которых по улицам Таганрога движется колонна автозаков ФСИН в сопровождении автомашины военной полиции России. Пользователи предположили, что в автозаках находятся сдавшиеся в Мариуполе члены неонацистского полка "Азов"*.

"Судя по всему, первые партии сдавшихся в мариупольской "Азовстали" уже находятся в центрах содержания пленных на российской территории", — пишет телеграм-канал Рыбарь.

Добавим, официальной информации о местонахождении пленных "азовцев"* от Минобороны РФ пока не поступало.

Таганрог — это город на Азовском море в Ростовской области, который находится недалеко от границы с ДНР. Это означает, что если боевики действительно там, то их уже переправили на российскую территорию.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.