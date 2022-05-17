Во вторник, 17 мая, в соцсетях появились видеокадры, на которых по улицам Таганрога движется колонна автозаков ФСИН в сопровождении автомашины военной полиции России. Пользователи предположили, что в автозаках находятся сдавшиеся в Мариуполе члены неонацистского полка "Азов"*.
"Судя по всему, первые партии сдавшихся в мариупольской "Азовстали" уже находятся в центрах содержания пленных на российской территории", — пишет телеграм-канал Рыбарь.
Добавим, официальной информации о местонахождении пленных "азовцев"* от Минобороны РФ пока не поступало.
Таганрог — это город на Азовском море в Ростовской области, который находится недалеко от границы с ДНР. Это означает, что если боевики действительно там, то их уже переправили на российскую территорию.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".