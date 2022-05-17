У металлургического комбината "Азовсталь" сейчас собраны десятки автобусов, военная полиция, ВАИ, много военной техники.
Это сообщает военный корреспондент RT Игорь Жданов.
Машины "скорой помощи" тоже есть, в том числе реанимобили. Колонна растянулась на несколько сотен метров. Сдача боевиков "Азова"* предстоит масштабная, рассказывает военкор.
По его словам, госпиталь в Новоазовске готовится принимать новую партию раненых неонацистов из катакомб "Азовстали".
Пленные, которых привезли вчера, были в очень грустном состоянии, по словам медиков и волонтеров. Травмы запущенные, уровень медицинской помощи, которую "азовцы"* получали в подвалах, может дотянуть разве что до доврачебной, сообщил Жданов.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".