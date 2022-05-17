Жданов: колонна у "Азовстали" растянута на сотни метров — будет масштабная сдача

У металлургического комбината "Азовсталь" сейчас собраны десятки автобусов, военная полиция, ВАИ, много военной техники.

Это сообщает военный корреспондент RT Игорь Жданов.

Машины "скорой помощи" тоже есть, в том числе реанимобили. Колонна растянулась на несколько сотен метров. Сдача боевиков "Азова"* предстоит масштабная, рассказывает военкор.

По его словам, госпиталь в Новоазовске готовится принимать новую партию раненых неонацистов из катакомб "Азовстали".

Пленные, которых привезли вчера, были в очень грустном состоянии, по словам медиков и волонтеров. Травмы запущенные, уровень медицинской помощи, которую "азовцы"* получали в подвалах, может дотянуть разве что до доврачебной, сообщил Жданов.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.