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Автор Елена Федорова

Участники спецоперации получили груз с продуктами и лекарствами из Удмуртии

Силовые структуры

Жители Удмуртии собрали и отправили на Украину продукты и лекарства, груз получили российские военнослужащие, участвующие в спецоперации, сообщает udm-info.ru.

Участники спецоперации получили груз с продуктами и лекарствами из Удмуртии

Около трёх тонн продуктов питания пришли десантникам. Посылку сформировал Союз десантников УР, сюда вошли: макароны, сахар, тушенка, мука, крупы.

Помощь в сборе гуманитарной помощи оказывали сотрудники Воткинского завода и спонсоры.

Отмечается, что участникам спецоперации также отправили лекарства и приборы ночного видения.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить по 10 тысяч рублей каждому эвакуированному из Донбасса беженцу, приехавшему в Ростовскую область.

По приказу российского лидера 24 февраля началась спецоперация РФ на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Александр Артамонов
Темы россия украина удмуртия лекарства
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