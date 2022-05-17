Жители Удмуртии собрали и отправили на Украину продукты и лекарства, груз получили российские военнослужащие, участвующие в спецоперации, сообщает udm-info.ru.
Около трёх тонн продуктов питания пришли десантникам. Посылку сформировал Союз десантников УР, сюда вошли: макароны, сахар, тушенка, мука, крупы.
Помощь в сборе гуманитарной помощи оказывали сотрудники Воткинского завода и спонсоры.
Отмечается, что участникам спецоперации также отправили лекарства и приборы ночного видения.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить по 10 тысяч рублей каждому эвакуированному из Донбасса беженцу, приехавшему в Ростовскую область.
По приказу российского лидера 24 февраля началась спецоперация РФ на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".