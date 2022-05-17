СВР РФ: США тренируют террористов ИГИЛ* в Сирии и отправляют их на Украину

Глава пресс-бюро Службы внешней разведки РФ Сергей Иванов заявил, что американские власти направляют на Украину террористов движения "Исламское государство"*.

"США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наёмников даже членов международных террористических организаций, в том числе запрещённой в РФ группировки "Исламское государство", — написали на официальном сайте службы.

По информации СВР, Вашингтон выпустил из тюрьмы, которой руководят сирийские курды, почти 60 членов ИГ от 20-25 лет. Боевиков направили в американскую военную базу "Эт-Танф", находящуюся в Сирии рядом с границей Иордании и Ирака, отметил Иванов. Он сообщил, что в центре обучали 500 радикалов для участия в конфликте на Украине. В основном США выбирали уроженцев Закавказья и Центральной Азии, сказали в службе.

Как подчеркнул Иванов, боевиков тренировали использовать ПРО, разведывательные дроны MQ-1C. Также экстремистов научили применять передовые средства связи и наблюдения, отметили в СВР.

"Изложенные факты лишний раз подтверждают, что для достижения своих геополитических целей США готовы использовать любые средства, не исключая спонсирование международных террористических группировок", — сообщил Иванов.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ