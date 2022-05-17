Литовкин: ВС РФ уничтожили почти 500 боевиков ВСУ в Донбассе благодаря разведке

Министерство обороны РФ сообщало, что российской армией было обнаружено и уничтожено 470 боевиков ВСУ в Артёмовске, Угледаре и Константиновке. Военный обозреватель Виктор Литовкин рассказал, как удалось ликвидировать порядка 500 бойцов.

Известно, что военные ВСУ укрывались в бетонных дотах и других убежищах. Перед ВС РФ стояла сложная задача, так как там была надежная и эшелонированная система обороны, сообщает Литовкин. Но российским войскам удалось её "пробить".