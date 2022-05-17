Министерство обороны РФ сообщало, что российской армией было обнаружено и уничтожено 470 боевиков ВСУ в Артёмовске, Угледаре и Константиновке. Военный обозреватель Виктор Литовкин рассказал, как удалось ликвидировать порядка 500 бойцов.
Известно, что военные ВСУ укрывались в бетонных дотах и других убежищах. Перед ВС РФ стояла сложная задача, так как там была надежная и эшелонированная система обороны, сообщает Литовкин. Но российским войскам удалось её "пробить".
"Мы всегда так бьём. Всё зависит от работы разведки, которая докладывает, в каком месте находятся эти бандиты и как они защищены. Видимо, мы обнаружили их большую группировку и по ней врезали", — говорит обозреватель в беседе с "Украина.ру".
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".