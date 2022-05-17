Настроения украинской общественности изменились, Запад, увидев это, приостановил запланированные поставки вооружения для ВСУ и денежную помощь Украине, не желая выбрасывать деньги на ветер. Об этом сообщил политолог Ростислав Ищенко.
Запад увидел благовидный предлог, чтобы "заморозить" несколько оружейных поставок и выделение США 40 миллиардов долларов Незалежной, 20 из которых должны были пойти на военную помощь. Причиной послужило снижение качества пехоты украинской армии и рост потерь. Кроме того, массовая мобилизация нервирует население страны, и общественность уже "начинает подозревать неладное", не желая подыгрывать властям, считает Ищенко.
"Удастся режиму набрать новые контингенты мобилизованных и не вызвать социальный взрыв, оружие и деньги придут, не удастся — Запад сэкономит, а Киев будет выкручиваться самостоятельно. Утилизация же максимально возможного числа украинцев состоится в любом случае", — цитирует политолога сетевое издание "Украина.ру".
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".