Ищенко: Запад "заморозил" военную помощь ВСУ, не желая выбрасывать деньги

Настроения украинской общественности изменились, Запад, увидев это, приостановил запланированные поставки вооружения для ВСУ и денежную помощь Украине, не желая выбрасывать деньги на ветер. Об этом сообщил политолог Ростислав Ищенко.

Запад увидел благовидный предлог, чтобы "заморозить" несколько оружейных поставок и выделение США 40 миллиардов долларов Незалежной, 20 из которых должны были пойти на военную помощь. Причиной послужило снижение качества пехоты украинской армии и рост потерь. Кроме того, массовая мобилизация нервирует население страны, и общественность уже "начинает подозревать неладное", не желая подыгрывать властям, считает Ищенко.