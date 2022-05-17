Ходаковский о Волыне и Редисе: "Бывают случайности: споткнулся, самострел"

Ходаковский о встрече с Волыной: "Бывают случайности: споткнулся, самострел"

Командир и основатель донбасского батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал о судьбе главарей националистического батальона "Азов"*.

На вопрос ведущего программы "60 минут" Евгения Попова о том, не дрогнет ли палец, когда с "Азовстали" будут выходить "Волына" и Прокопенко (командиры морпехов и "Азова"*) комбат ответил довольно иронично.

"Конечно, мы ждём этих товарищей, и, конечно, палец не дрогнет. Ну бывают всякие случайности: споткнулся, мало ли самострел", — шутит Ходаковский.

Ольга Скабеева тут же отметила, что Министерство обороны РФ гарантирует всем жизнь.

Напомним, 17 мая 14 машин "скорой" привезли очередную группу сдавшихся в плен националистов и ВСУшников с завода "Азовсталь". Они были доставлены в больницу Новоазовска, где им будет оказана необходимая медпомощь.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.