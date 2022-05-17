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Автор Светлана Нерадовская

Обстрелом со стороны Украины оказался поражён сахарный завод под Курском

Силовые структуры

По сообщению губернатора Курской области Романа Старовойта, под Курском, в посёлке Тёткино со стороны Украины был обстрелян сахарный завод. Уточняется, что при обстреле никто не пострадал.

Обстрелом со стороны Украины оказался поражён сахарный завод под Курском

Губернатор отметил, что российские пограничники оперативно отреагировали на угрозу, открыв ответный огонь.

"Минометному обстрелу была подвергнута территория сахарного завода на окраине посёлка. Огонь противника был подавлен ответными действиями наших пограничников и военных. Пострадавших нет", — сообщил Старовойт.

Ранее 17 мая в этом же посёлке также слышались выстрелы, производимые со стороны Украины. Они поразили погранпункт, при этом пострадавших также не оказалось.

До этого Старовойт сообщал, что, согласно обнаруженному на взятых под контроль российскими войсками территориях пособию, Киев планировал захватить Курскую область вместе с другими приграничными районами России. Подготовка к захвату велась под руководством армии США, уточнил губернатор.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу украина курская область
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