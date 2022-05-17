Кнутов: "Мощный перелом в спецоперации на Украине начался"

Военный эксперт, полковник в отставке и директор Музея войск ПВО РФ Юрий Кнутов заявил о начале мощного перелома в специальной операции на Украине.

По словам аналитика, о переломе говорит сдача в плен нацистов с "Азовстали". И если "Азов"* решил сдаться, то это указывает, что произошёл некий психологический надлом, который со временем будет лишь возрастать.

"Среди этих почти 300 человек есть интересные личности. Что это за люди непонятно, но такая информация есть. Это говорит о том, что их сдача фактически означает начало мощного перелома в боевых действиях", — говорит эксперт.

Кнутов рассказал и про три направления, на которых ВС РФ формируют "котлы".

Он отметил, что от Изюма до Угледара операция идёт по плану. Создан котёл, противник заперт и находится в окружении. ВСУ перебрасывает сюда резервы для деблокирования, но вряд ли это поможет.

Далее подготавливается котёл в районе Авдеевки. Кнутов объяснил, что там мы находим бреши и осуществляем обход через соседние сёла.

Самые основные войска направляются к третьей группировке: Славянск — Краматорск, сообщает военный обозреватель.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.