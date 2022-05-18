17 мая в город Константиновка под Краматорском прибыла "группа отпетых отморозков", сообщил военкор Юрий Котенок. Киев готовит провокацию с расстрелом гражданских.
Ссылаясь на собственный источник в СБУ журналист рассказал, что прибывшие "считают себя арийцами".
"Их специально отбирали для самой грязной работы. Всего прибыло 16 человек", — пишет Котенок.
Весь вчерашний день они слушали инструктаж трех иностранных специалистов.
Как утверждает источник, группе поставлена задача расстрелять несколько местных жителей недалеко от линии соприкосновения. Сделать это необходимо под камерами наружного наблюдения, в крайнем случае преступление должно попасть в объектив видеорегистратора "случайного" автомобиля.
Убийц облачат в российскую армейскую форму с белыми повязками, подчеркнул военкор.
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